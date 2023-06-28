ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة وحجاج السياحة يستقرون بمخيمات منى

رسالة مكة المكرمة: محمد أسعد

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات الأولى لصباح اليوم رمى الجمرات فى يوم النحر، وذلك بعد إفاضتهم من عرفات بعد قضاء الركن الأعظم للحج، كما بدأ تدفق الحجاج على مشعر منى استعدادا لقضاء أيام التشريق.

وعلى صعيد الحج السياحي، شهدت عملية نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة سهولة ويسرا، بفضل خبرة مشرفي شركات السياحة ونجاح الشركات في وضع أتوبيسات نقل الحجاج في مواقف ملاصقة للمخيمات بعرفات ، وتابعت بعثة الحج السياحي علي مدار الساعات الماضية عملية تنقل الحجاج بين مزدلفة ومكة ومنى، وشددت علي مشرفي شركات السياحة بضرورة التواجد برفقة الحجاج علي مدار الساعة واخطار البعثة باية مشاكل او تطورات تواجههم.

وقالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، أن لجان الوزارة بدأت فى التواجد في مشعر منى لمتابعة وضع حجاج السياحة والتأكد من تسكينهم فى المخيمات، حيث تواصل اللجان المرور على المخيمات والاستماع للحجاج فى حالة وجود أي مشكلة تواجههم ومتابعة تنفيذ الشركات للبرنامج المتفق عليه مع الحاج.

وأضافت رئيس البعثة ، أن عملية التفويج من مزدلفة إلى مكة ثم مشعر منى تمت بنجاح ، حيث هناك عملية تنسيق تام بين البعثة وشركات تنظيم الحج لمتابعة قيام الحجاج برمي الجمرات في أربعة أيام، وهي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى أيام التشريق.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحى، أن الوضع العام للحجاج مطمئن للغاية ، ولم تظهر حتى الآن أى مشكلة كبيرة في مشعر منى منذ وصول الحجاح فيما يخص المخيمات التى يتواجد بها حجاج السياحة.

وأكدت سامية سامى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام ، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر . مشيرة الي ان الوزير علي اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان علي احوال حجاج السياحة.

من جانبه قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة أن ممثلي الغرفة في بعثة الحج السياحي علي اتصال دائم بمشرفي شركات السياحة ورؤساء تضامنات الشركات حيث تم اخطارهم بضرورة ابلاغ البعثة باية مشاكل تواجه الحجاج ، واوضح انه حتي الان الوضع مستقر في مشعر مني ، مشيرا الي ان البعثة علي اتصال دائم بالمطوفين وتتابع تنفيذ كل ما هو متفق عليه من خدمات يتم تقديمها للحجاج.

وأوضح أحمد إبراهيم أن هناك بعض السلبيات التي ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج بعرفة وتدخلت البعثة لحلها فورا ..موضحا ان اهم تلك المشاكل وجود مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم تجد لها مكانا بالمخيمات المخصصة لها ، وذلك بسبب دخول بعض جحاملي التأشيرات الأخرى الي المخيم ، وعلي الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا والزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به شدد عضو البعثة علي انه سيتم تقييم اداء جميع المطوفين واتخاذ اجراءات مشددة مع المقصرين منهم.

وقال هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الغرفة تقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء تضامنات الشركات لمتابعة الوضع داخل مخيمات منى ،والتدخل الفوري لحل أية مشكلة واتخاذ اجراءات مشددة مع أى تجاوز أو تقصير في حق الحجاج.