وزيرا خارجية فرنسا والكويت يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية بجميع المجالات

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أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء مباحثات مع نظيرها الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن كولونا ونظيرها الكويتي وقعا خلال اللقاء مذكرة تفاهم لإقامة حوار استراتيجي على المستوى الوزاري بين البلدين، والذي سيشتركان في رئاسته قريبا.



واتفق الوزيران على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي، وكذلك في مجال مكافحة تغير المناخ. وتم التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التنمية والتعاون الإداري والتدريب العسكري.



كما ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الكويتي العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية من بينها الوضع في لبنان وقمة بغداد المرتقبة.



واتفق الوزيران على مواصلة مشاوراتهما ومباحثاتهما الوثيقة حول تلك الموضوعات.