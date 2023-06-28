مصرع طفل أسفل بوابة حديديه أثناء تواجده رفقه أسرته في المقابر بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

لقي طفل مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية عليه، أثناء تواجده رفقة أسرته بالمقابر، وذلك بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول الطفل محمد وليد رضوان 3 سنوات ونصف، مقيم قرية العصافرة دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء تصادم بجسم صلب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء تواجد الطفل رفقة أسرته بالمقابر، سقطت عليه بوابة مقبرة حديدية، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.