اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسلحون يختطفون 14 شرطيا جنوبى المكسيك

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:36 ص
مسلحون يختطفون 14 شرطيا جنوبى المكسيك الشرطة المكسيكية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات المكسيكية، اختطاف 14 ضابطًا من شرطة ولاية تشياباس جنوبي البلاد، من قبل مجموعة من المسلحين.

وأوضحت السلطات- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم شن عملية جوية وبرية؛ لتحديد مكان الضباط المختطفين.

فيما أفاد مسئول بشرطة الولاية، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الضباط كانوا في طريقهم إلى عاصمة الولاية على شاحنة نقل أفراد عندما اعترضتهم عدة شاحنات محملة بمسلحين.

وأضاف المسئول أن المسلحين أطلقوا سراح الضابطات، ونقلوا الضباط إلى مكان غير معلوم.

 


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