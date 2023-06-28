مسلحون يختطفون 14 شرطيا جنوبى المكسيك

وأوضحت السلطات- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم شن عملية جوية وبرية؛ لتحديد مكان الضباط المختطفين.

فيما أفاد مسئول بشرطة الولاية، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الضباط كانوا في طريقهم إلى عاصمة الولاية على شاحنة نقل أفراد عندما اعترضتهم عدة شاحنات محملة بمسلحين.

وأضاف المسئول أن المسلحين أطلقوا سراح الضابطات، ونقلوا الضباط إلى مكان غير معلوم.