محافظ كفر الشيخ يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة من أبناء المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

وقدم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وقيادات المحافظة، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي كفر الشيخ خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات متمنيًا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعًا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم على مصرنا الغالية الخير والرخاء والنماء ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعداداتهم للعيد مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء أسيوط للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الوزراء بهذه المناسبة متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية الخير والرخاء وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.



استقبال محافظ كفر الشيخ للمهنئين



استقبال وكيل وزارة الاوقاف



جانب من الحضور من المهنئين