محافظ كفر الشيخ يتفقد دور الأيتام ويقدم هدايا الرئيس السيسي احتفالا بالأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، عددًا من دور الأيتام بالمحافظة، مقدمًا التهانى للأطفال، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب، كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال، وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توزيع الحلوى والورود وكروت الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المواطنين والأهالى، والمعيدين، والتى كتب عليها" تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير". وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأهالي.

بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، حنان كساب، مدير إدارة الدار.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، والتى تضم 17 طفلا وطفلة ووزع عليهم الهدايا، كما تفقد مطبخ الدار، واطمأن على سلامة الأطعمة المقدمة لهم، كما تفقد حجرات نومهم، مشيدًا بمستوى النظافة، والاهتمام بالأيتام، مؤكدًا على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، دار الأيتام الرضع بمدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للاطفال، وأوصى القائمين على المؤسسة بحسن معاملة الأطفال وتقديم كافة الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

احدى حجرات الاطفال



توزيع الهدايا على الاطفال



توزيع الهدايا



توزيع نائب المحافظ للهدايا



توزيع هدايا الرئيس بحضور محافظ كفر الشيخ



توزيع هدايا الرئيس على المعيدين



توزيع هدايا الرئيس



جانب من اعمال التوزيع



جانب من توزيع الهدايا على الاطفال



جانب من توزيع الهدايا من المحافظ للأطفال



جانب من توزيع الهدايا



حجرات اطفال الايتام



حجرات نوم الأطفال



دولاب ملابس الأطفال



سعادة الاطفال اثناء توزيع الهدايا



فرحة الاطفال بتوزيع الهدايا



فرحة لتوزيع هدايا الرئيس على الأهالي



محافظ كفر الشيخ بوزع الهدايا على الاطفال



محافظ كفر الشيخ مع الاطفال



محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل



محافظ كفر الشيخ يطمئن عل توفير الخدمات بالدار



محافظ كفر الشيخ يوزع الهدايا على الاطفال