اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:30 ص
أكرم القصاص
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126 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى وتخصيص أرقام طوارئ فى سوهاج

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص
126 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى وتخصيص أرقام طوارئ فى سوهاج اسعاف
سوهاج محمود مقبول

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أعلن مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج عن رفع درجة الاستعداد للقصوى اعتبارا من اليوم حتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف مجهزة بكل الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجل للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

واستكمالا لعملية رفع درجة الاستعداد رفع مرفق هيئة الإسعاف بسوهاج درجة الاستعداد داخل أكثر من 621 وحدة إسعاف هى عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة وقد زادت درجة الاستعداد على الطرق الصحراوية مثل الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر والصحراوى الغربى والطرق الزراعية ومن خلال تمركزات أماكن الصلاة والتجمعات.

وخصص مرفق إسعاف 6 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقى أى بلاغات على مدار 24 ساعة  وهى 093 2116214 و 0932116215 و 0932116209 و0932116233 من خلال غرفة عمليات مدربه على التواصل وتحديد أماكن البلاغات وسرعة التواصل وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة عمليات محافظة سوهاج وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.

واستكمالا لعملية التأمين تم تخصيص سيارة إسعاف بجوار المتنزهات وأماكن الترفيه التي يقوم الأهالى بالذهاب إليها لقطاع غجازة العيد خلال الغجازة التي أعلنت عنها الحكومة.


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