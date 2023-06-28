محافظ جنوب سيناء يعقد مؤتمرا جماهيريا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا جماهيريا توعويا بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء، وضم المؤتمر كافة أطياف المجتمع بالمحافظة من أهالي وشيوخ وعواقل ورجال دين وموظفين وعمال وشباب ومستثمرين ورجال أعمال ونواب مجلس نواب وشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وفي البداية قدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك متمنيا للجميع دوام الخير والسعادة، وتطرق الحديث الى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد المحافظ، أن مصر مرت بفترة عصيبة في تاريخها الحديث وعاشت تجربة قاسية كاد أن يسرق فيها الوطن لولا عناية الله ووقوفه إلى جانب أبناء مصر الأوفياء الذين استطاعوا إنقاذ الوطن وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية واصبحت الثورة عبر التاريخ عباره عن فتره للانتقال من الخوف والترويع الى الامن والامان والانجازات في كافه المجالات والتي تعد اساس لنهضه مستقبليه شامله تحققت في وقت قياسي من عمر الشعوب ولم تستطع قوى الشر السيطرة على مقدرات الوطن او السيطرة على الوحدة الوطنية لها.

كما أشار إلى أن مصر تعد رمانة الميزان في المنطقة بأكملها وأن هناك قوى شر تستهدفها وأن حائط الصد ضد هذه الأخطار هم أبنائها الأوفياء وتنوعت الإنجازات في جنوب سيناء على وجه الخصوص في كافة المجالات كالتعليم والصحة والطرق والكباري والسياحة وغيرها ومن أمثلة هذا النجاح أن العالم ما زال يحكي ويتحاكى عن نجاح مصر المتمثل في مدينه شرم الشيخ في استضافة أكبر مؤتمر في العالم وهو مؤتمر المناخ (كوب 27) وشهدت كافه الدول أجمع بهذا النجاح الباهر، وفضلا على الجوائز العديدة والمتعددة التي تحصدها شرم الشيخ تباعا كواحده من أجمل وأعظم المدن السياحية فى العالم.

وخلال اللقاء تم عرض فيلما يحكي اللحظات العصيبة في عمر هذا الوطن وانطلاق ثورة 30 يونيو المجيدة لإنقاذ الوطن ثم عرض الإنجازات المتعددة التي تمت على مدار 10 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد لقى الفيلم استحسان الجميع، ثم دعا المحافظ جميع الحاضرين على مأدبة غداء ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك.

ودعا محافظ جنوب سيناء جميع الحضور بالمؤتمر الجماهيرى، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المغفور له الصحفي والإعلامى الشاب / حمادة الشوادفي المراسل التليفزيونى والصحفى بحريدة الوطن، والذي وافته المنية أول أمس ودعا له الجميع بالمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. وأكد المحافظ، أنه كان متميزا في عمله وكان يقدم خدمات جليلة للمحافظة من خلال عمله الإعلامى المميز، وكان سباقا في الخير، كما أنه ذو خلق رفيع لذا فأحبه الجميع.