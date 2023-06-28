محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

قدم محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم التهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالى فى جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، وأن يحفظ وطننا الغالى من كل مكروه، لنستكمل مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي خطبة الصلاة أشار وكيل الأوقاف إلى أن الأعياد مواسم خير وبركة، تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، حيث يفرح حجاج بيت الله بأداء مناسك الفريضة، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعى والوقوف على صعيد عرفة ، حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في شتى بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله يجب تعظيمها، لما فيها توسعة علي النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق علي الفقراء والمساكين،مؤكداً على أهمية أن ينبغي أن نجعل من ذبح الأضحية مظهرًا من مظاهر عظمة الإسلام، لاسيما وأن الأضحية شعيرة قديمة منذ عهد ابنى آدم، ولكن مع مرور الزمن تم إدخال ما يليق عليها ، حتى جاء الإسلام ونظم عملية الذبح والأضاحي، وخصص لها سورة كاملة من أطول سور القرآن الكريم ، وهي سورة الأنعام ، التي نظمت أساليب وطرق الأضاحي

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف قد أنهت استعداداتها لاستقبال العيد بتخصيص 137ساحة من الساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،موزعة بواقع (7ساحات لبندر بني سويف، 21 ساحة بمركز بني سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطي، و24 ساحة بمركز ببا ، و20 ساحة بمركز الفشن ، و15 ساحة بمركز سمسطا ، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر )وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسي واحتياطي).



جانب من الصلاة (1)



جانب من الصلاة (2)



جانب من الصلاة (4)



جانب من الصلاة (6)