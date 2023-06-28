محافظ القليوبية يرسم البهجة على وجوه الأيتام والمسنين فى عيد الأضحى المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة صباحية فى أول أيام عيد الأضحى المُبارك، للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد فى لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم، مؤكدا على أن فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لم ولن تكتمل بدون مشاركة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومعايدتهم فى عيدنا المبارك، وأن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور والفرح على قلوبهم، مُتمنين لهم عيدًا سعيدًا عليهم وعلى أسرهم.

واستهل محافظ القليوبية، جولته بزيارة مستشفى بنها الجامعى ومستشفى بنها للتامين الصحى، مُقدمًا التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحرص على تقديم الورود والهدايا متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليء بالخير والبركات عليهم وعلى أسرهم وعلى مصرنا الغالية.

كما اطمئن المحافظ، على الخدمات الطبية المقدمة للمرض وانتظام العمل والجاهزية بأقسام الاستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أى طوارئ خلال أيام العيد، مُقدمًا تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية، ومصر تفخر بكم جميعًا والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بكم، مُشيدًا بالجهود المخلصة والتفانى فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على حرصه بالتواجد معهم ودعمهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.

كما قام محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، بزيارة مؤسستى الأيتام للبنين والبنات بمدينة بنها، وتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام لاستمتاعهم بالعيد، مؤكدًا حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، وذلك من خلال دمجهم بالمجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وحرص المحافظ، على الاستماع للأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائمًا.

وأكدَّ محافظ القليوبية، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مُشددًا على حُسن الرعاية المُقدمة لهم، مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية قدَّمت الكثير من التعاليم التى تأمُر برعاية اليتيم.

ثم توجه "الهجان" ومُرافقيه لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نُزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرًا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدمًا لهم الهدايا والورود، كما حرص على التحدُث مع نُزلاء الدار والاطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، لافتًا إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة فى إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مُشيدًا بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مُقدمًا الشكر لجميع القائمين عليها، مطالبًا المسؤولين عن الدار بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنُزلاء وظهور مكان إقامتهم فى أبهى صورة له طوال الوقت، وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدًا على تقديم كافة سُبُل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.

رافق "المحافظ" ؤ خلال جولته الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال سلامة مدير هيئة التامين الصحى بالقليوبية، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ببنها، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفى بنها الجامعى، ومحمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور محمد صلاح كساب مدير مستشفى بنها للتامين الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.