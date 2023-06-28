اليوم السابع
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محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:50 ص
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود.. صور محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى
كتبت - مرام محمد - تصوير ماهر إسكندر

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أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقى، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.
 
وعقب الصلاة وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعه جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق الدوري مع أجهزة المرافق للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين. 
 
وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.
 
رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات.
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (1)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (2)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (3)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (4)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (5)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (6)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (7)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (8)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (9)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (10)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (11)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (12)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (13)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (14)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (15)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (16)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (17)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (18)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (19)
 
صلاة العيد مسجد مصطفى محمود (20)
 

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