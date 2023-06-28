ترودو يهنئ المسلمين فى كندا وحول العالم بعيد الأضحى المبارك

وقال رئيس الوزراء الكندي - في تهنئته: "يحتفل المسلمون في جميع أنحاء كندا وحول العالم بعيد الأضحى، الذي يعد واحدا من أقدس المناسبات في الإسلام".

وأضاف ترودو، أنه "بينما تتجمع العائلات والأصدقاء في جميع أنحاء البلاد للصلاة وتبادل الوجبات ومشاركة الطعام مع المحتاجين، يمكن أن نستلهم جميعًا من قيم التضحية والرأفة والإحسان التي تتجلى فيها المجتمعات المسلمة في كندا يوما بعد يوم".

وأكد رئيس الوزراء الكندي ضرورة أن يتمكن الجميع في كندا وحول العالم من ممارسة ديانتهم بحرية ودون خوف .. مشيرا إلى استمرار الحكومة الفدرالية في العمل ضد الإسلاموفوبيا والكراهية بجميع أشكالها، بدعم من الجهود المستمرة للممثلة الخاصة للحكومة الكندية في مكافحة الإسلاموفوبيا، أميرة الغوابي.