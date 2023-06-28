اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:00 ص
أكرم القصاص
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ترودو يهنئ المسلمين فى كندا وحول العالم بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:35 ص
ترودو يهنئ المسلمين فى كندا وحول العالم بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ.ش.أ

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هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الوزراء الكندي - في تهنئته: "يحتفل المسلمون في جميع أنحاء كندا وحول العالم بعيد الأضحى، الذي يعد واحدا من أقدس المناسبات في الإسلام".

وأضاف ترودو، أنه "بينما تتجمع العائلات والأصدقاء في جميع أنحاء البلاد للصلاة وتبادل الوجبات ومشاركة الطعام مع المحتاجين، يمكن أن نستلهم جميعًا من قيم التضحية والرأفة والإحسان التي تتجلى فيها المجتمعات المسلمة في كندا يوما بعد يوم".

وأكد رئيس الوزراء الكندي ضرورة أن يتمكن الجميع في كندا وحول العالم من ممارسة ديانتهم بحرية ودون خوف .. مشيرا إلى استمرار الحكومة الفدرالية في العمل ضد الإسلاموفوبيا والكراهية بجميع أشكالها، بدعم من الجهود المستمرة للممثلة الخاصة للحكومة الكندية في مكافحة الإسلاموفوبيا، أميرة الغوابي.

 


عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء الكندى

كندا

جستن ترودو



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