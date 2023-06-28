اليوم السابع
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محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال ويوزع العيدية عليهم

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:17 ص
محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال ويوزع العيدية عليهم محافظ أسوان يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وتوزيع العيدية عليهم وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى.
 
وأدى محافظ أسوان، صلاة العيد، بمسجد بدر بالطابية، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بجانب أعضاء مجلس النواب والمواطنين، وسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين.
 
وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مؤكداً على أنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الإحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.
 
 
 

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