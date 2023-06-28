أبناء القبائل يتجمعون على مائدة إفطار واحدة بأسوان قبل ذبائح العيد

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

حرص أبناء القبائل العربية فى محافظة أسوان، على التجمع على مائدة إفطار واحدة فى صبيحة يوم العيد، لتناول الإفطار الجماعى عقب أداء صلاة العيد مباشرة وقبل ذبح الأضحية.

وتجمع أبناء السبيعات العبابدة فى قرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، داخل مضيفة العائلة والتى يطلقون عليها "الخيمة" عقب الفراغ من صلاة عيد الأضحى وقبل الشروع فى ذبح الأضحية، لتناول الإفطار سويا باعتبارها فرصة لتجمع جميع أبناء القبيلة داخل مكان واحد.

وبدأت التجمعات، بتوافد كل أسرة برفقة ذويهم وأطفالهم، ويقوم رب الأسرة بحمل "صينية" الإفطار فوق رأسه حتى يضعها فى صف واحد داخل المضيفة وتجمعت "صوانى" الإفطار بجوار بعضها البعض وتزينت بغطاء خارجى ذات ألوان مبهجة.

وتبادل الحضور المباركات والتهانى، وتوزيع العيديات النقدية على الأطفال الصغار، ثم تناول الجميع الإفطار فى وقت واحد ومكان واحد، وبعد الفراغ من تناول الإفطار بادر أحدهم بالدعاء للأموات من الأجداظ والآباء الذين كانوا يحضرون معهم هذا التجمع فى الأعياد السابقة.

وأكد أبناء السبيعات العبابدة، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الإفطار هو عادة سنويا تتكرر فى صبيحة عيد الفطر وعيد الأضحى، ويعتبرونها فرصة جيدة لتلاقى أبناء القبائل وتجمعهم على مائدة واحدة، بجانب أن هذا التجمع يهدف إلى نبذ الخلافات والفرقة بين المتخاصمين، وزيادة الألفة والمودة بين أبناء العائلة الواحدة.