محافظة الإسكندرية يجرى جولة على الكورنيش ويهنئ الأهالى بعيد الأضحى.. صور

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى أول أيام عيد الأضحي المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.
وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.
وتبادل المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.
وأكد المحافظ على أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.
جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الأضحي المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك. بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.
وقدم المحافظ التهنئة بعيد الأضحي المبارك، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة ، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.
التقاط الصور مع المحافظ
محافظة الإسكندرية يجرى جولة على الكورنيش
محافظ الإسكندرية يهنئ الأهالى
تهنئة المحافظ بالعيد
محافظة الإسكندرية يجرى جولة على الكورنيش
جولة المحافظ
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