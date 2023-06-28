عيد مبارك.. بايدن يهنئ المسلمين فى جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "نرسل أنا وزوجتي جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى".

وأضاف أن تقاليد عيد الأضحى وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.

وأفاد بأن هذا العام يحتفل البيت الأبيض لأول مرة بعيد الأضحى مع تجمع لقادة الجالية المسلمة، تستضيفه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوجلاس إمهوف.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمساهمات المسلمين الأمريكيين التي لا تعد ولا تحصى لمجتمع الولايات المتحدة، من تعليم ورعاية صحية إلى أعمال تجارية وخدمات عامة، مؤكدا أن وجودهم يعزز التزام واشنطن بالتنوع والشمول والحرية الدينية.

وتابع قائلا: عندما نجتمع مع الأحباء وننخرط في العبادة والأعمال الخيرية وخدمة المجتمع خلال هذه المناسبة المقدسة، دعونا نجدد التزامنا بالقيم التي تربطنا معًا: التعاطف والاحترام المتبادل.. هذه المبادئ هي جوهر الإسلام والروح الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أنه بينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يؤدي أكثر من مليون حاج مناسك الحج بشكل سلمي في جبل عرفة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية- بما في ذلك الآلاف من المسلمين الأمريكيين- وهنا في أمريكا، نشارك في العمل بتجديد التزامنا بالسعي لتحقيق السلام وعالم أفضل للجميع.

وقال إن الحج يجمع الناس من كل قارة وركن من العالم، تاركين ممتلكاتهم الدنيوية ويرتدون زي الإحرام الأبيض البسيط بروح من المساواة، متمنيا أن يجلب عيد الأضحى الفرح والسلام والوحدة للقلوب والبيوت.

واختتم الرئيس الأمريكي بيانه بالقول: نتطلع إلى الترحيب بحجاجنا المسلمين الأمريكيين بعد إتمام مناسك الحج ونتمنى لهم وللمسلمين في جميع أنحاء العالم عطلة سعيدة وهادئة.. عيد مبارك.