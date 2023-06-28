ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى حملة أمنية بالقاهرة

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملات أمنية ، أسفرت الحملات عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية) أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته (2حافظة نقود بداخلهما مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية - هاتف محمول "مجهولين المصـــــدر") ، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل" .
وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، أمكن التوصل إلى المجنى عليهم ، وبإستدعائهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") عقب قيامهم بسرقة (حقيبة بداخلها مبلغ مالى - هاتف محمول) من أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم تحت تهديد سلاح أبيض "كان بحوزة أحدهم" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء إستقلال السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم لأماكن ترددهم.
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