سعر جرام الذهب اول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يسجل 2300 جنيه

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم مستهل التعاملات الصباحية بالتزامن مع اول ايام عيد الاضحى المبارك، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2300 جنيه للجرام بدون إضافة مصنعية



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2628 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.



الذهب في البورصة العالمية تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام تسبب في ضعف أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ليكسر منطقة التداول التي حافظت على تحركاته العرضية لأكثر من شهر.

ولكن الذهب لم يبدأ في الانخفاض بشكل حاد ومفتوح منذ خروجه من هذه المنطقة بل استقر تحتها وبدأ في التذبذب والتحركات العرضية، والفضل في ذلك يرجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تزايدت مطلع هذا الأسبوع بعد الانقلاب العسكري في روسيا.

على الرغم من انتهاء الأزمة سريعاً إلا أن الذهب قد حقق استفادة كبيرة بالحفاظ على مستوياته الحالية وتوقفه عن الهبوط، خاصة أن هذا قد تزامن مع ضعف مستويات الدولار الأمريكي.

بينما تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى المتوسط في ظل توقع دخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي في ركود اقتصادي بنهاية هذا العام في ظل عمليات رفع الفائدة المستمرة منذ العام الماضي من قبل البنوك المركزية العالمية والتي لم تنتهي إلى الآن.

الجدير بالذكر أن الركود الاقتصادي والأزمات العالمية تعد أفضل محفزات لارتفاع أسعار الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في الأسواق خلال هذه الفترات.