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زيلينسكي: تواجد فاجنر في بيلاروسيا لا يشكل تهديدا خطيرا علينا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:43 م
زيلينسكي: تواجد فاجنر في بيلاروسيا لا يشكل تهديدا خطيرا علينا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن تواجد فاجنر في بيلاروسيا لا يشكل تهديدا خطيرا علينا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والصين تقدمان للمجتمع الدولي بديلا بناء عن سياسة الهيمنة الغربية، وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضاف لافروف -في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن "روسيا والصين: تعاون في عصر جديد"، الذي نظمه مجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين- "موسكو وبكين تقدمان بديلًا بناءً عن سياسة الغرب، ليس بالقول بل بالأفعال وتعملان معًا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب يراعي مصالح جميع الدول، ويحترم الهوية الثقافية والحضارية لجميع الشعوب".


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