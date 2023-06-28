ذبح 50 ألف رأس ماشية فى أول أيام العيد بالقاهرة.. منها 36 ألفا بمجزر البساتين

كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد، لذبح أضاحيهم فى مكان صحى وآمن، مشيرًا إلى أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم والاستضافة، لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إلى أن عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) حتى صبيحة أول أيام العيد قاربت 50 ألف رأس منها 36 ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر ، كما تم تحرير أكثر من 120 محضر وضبط 36 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر حيث تم اعدام غير صالح منها للاستخدام الأدمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة .

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94 ، وقانون النظافة 38 لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الارقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ ، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ .