ذبح 28 رأس ماشية فى أشمون وتوزيعها على المواطنين خلال عيد الأضحى

المنوفية - محمود شاكر

حضر خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد صقر مدير قسم المجازر والتفتيش بالإدارة البيطرية بأشمون، وعادل ضرغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية وأعضاء الجمعية، ذبح 6 رؤوس ماشية في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمجزر أشمون العمومي.

جاء ذلك بمساهمة جمعية الأورمان لتوزيعها علي ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمرضي ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء مركز أشمون وعدد من مراكز المحافظة .

ياتى ذلك في إطار التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع العبء عن كاهل المواطنين بمركز أشمون وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأشاد النمر بدور المشاركة المجتمعية لمؤسسة الأورمان في تقديم العديد من المساعدات والمساهمات المجتمعية للفئات الأكثر إحتياجاً .

ووجه النمر مدير الإدارة البيطرية والتفتيش بالمتابعة الدورية لكافة المجازر علي مستوي المركز للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات القانونية المتبعه وعدم الذبح خارج المجاذر طبقا لتوجيه معالي الوزير محافظ المنوفية رقم 12لسنة 2023.

جدير بالذكر أنه سيتم ذبح حوالى 28 رأس ماشية بمجزر أشمون العمومي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديمها للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بمركز أشمون وعدد من مراكز المحافظة.