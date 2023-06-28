حياة كريمة بالشرقية.. انتهاء تأهيل 25 ترعة بمركز الحسينية بنسبة تنفيذ 85%

الشرقية- فتحية الديب

تعد مبادرة حياة كريمة ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، من أهم المبادرات التى شهدتها قرى الريف منذ سنوات طويلة، فى جميع المجالات سواء كان فى التعليم والصحة والكهرباء والغاز والاتصالات وغير من المجالات والقطاعات المهمة.

وقال المحاسب محمد عبد العال السيد، رئيس مجلس مركز ومدينة الحسينية، إن مشروع تبطين الترع، من أهم المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى العصر الحديث من عدة اتجاهات من أهمها تطوير القطاع الزراعى، والحفاظ على مياه الرى، وضمان وصول مياه الرى إلى كل الأراضى الزراعية دون انقطاع، ومحافظة الشرقية واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير فى تلك المبادرة القومية.

وتابع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى مجال الرى، تم تأهيل 36 ترعة بطول 106,463 كم طول مؤهل، تم تنفيذ 85,104 كم، وذلك بتكلفة 470 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 25 مشروعا وجارى تنفيذ 11 مشروعا آخر، فيما بلغت بنسبة تنفيذ 85% وذلك بترع"المناجاة والسماعنة وأربعمائة وبشارة وسعود والقصاصين الجديدة و القصاصين القديمة، جندل السفلى، وترعة المناصرة وترعة أيسر المناجاة وترعة أيمن المناجاة.

يذكر أن إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروعا تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروعا بالصرف الصحى، و62 مشروعا فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى،و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و41 فى مجال التليفونات، و84 مشروعا فى مجال الكهرباء.