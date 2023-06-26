حياة كريمة حلم يتحقق بالمنيا.. محطة تنقية مياه ومعالجة الصرف لخدمة 14 قرية

المنيا-حسن عبد الغفار

حولت مبادرة حياة كريمة حلم أهالى المنيا إلى واقع على الأرض، يظهر فى العديد من المشروعات التى انتهت أو الجارى إنشاؤها، حيث ظلت تلك المشروعات تراود أهالى محافظة المنيا لسنوات طويلة، حتى انطلاق مبادرة تطوير الريف المصرى وتشمل 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس والعدوة ومغاغة، وابوقرقاص، وملوى، وتشهد قرى تلك المراكز العديد من المشروعات فى مايقرب من 19 قطاعا.

ومن بين تلك المشروعات التى تغزو المحافظة مشروعات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه، التى طالب بها الأهالى كثيرا حتى اصبحت واقعا ملموسا على الارض ففى مركز ملوى قال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى انه يجرى إنشاء مشروع محطة تنقية مياه ملوى والمأخذ بطاقة انتاجية 450/ثانية.

واضاف هناك متابعة مستمرة للوقوف على تنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها وتذليل العقبات بها، من اجل الانتهاء منها فى المواعيد المحددة، وقال أن ملوى تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات وقرى اصبحت قرى نموذجية مثل قرية المعصرة.

وفى ابوقرقاص قال تاج أبو سداح رئيس المركز، انه يجرى متابعة أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوقرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتى تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحى إلى 14 قرية من قرى مركز أبو قرقاص، إلى جانب محطة معالجة صرف صحى قرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى أسمنت.

فيما قال بدر محمد أحد الأهالى أن مشروعات حياة كريمة اصبحت عنوان لكرامة المواطنين فى القرى الاكثر احتياجا ونقول شكرا للرئيس على مبادرة حياة كريمة ابتى حولت القرى إلى قرى نموذجية تحتوى على كافة الخدمات التى افتقدناها لسنوات طويلة.

واشار أن مراكز المنيا ملوى وابوقرقاص تشهد الكثير من المشروعات مثل الغاز الطبيعى ولصرف والتعليم والطرق ومجمعات الخدمات، ومكاتب البريد، وغيرها من المشروعات التى كنا نتمنى تنفيذ نصفها لكن مع حياة كريمة اصبحت حقيقة وواقع على الأرض.