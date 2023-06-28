اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:43 ص
أكرم القصاص
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حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:43 ص
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة من الخدمات المسجد النبوى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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شرع حجاج بيت الله الحرام في أداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وكانت أفواج الحجاج قد بدأت منذ منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطط التفويج التي أعدتها الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

 


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