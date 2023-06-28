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جوارديولا يختيم زيارته لمصر بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:29 م
جوارديولا يختيم زيارته لمصر بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل.. صور جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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اختتم الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، زيارته لمصر، اليوم، الأربعاء، بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل، برفقة أسرته، ثم غادر بعدها عبر طائرة خاصة إلى برشلونة بأسبانيا مباشرة من مطار أبوسمبل الدولى.

وزار المدرب الأسبانى وأسرته، معبد أبوسمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، وأحد أكبر المعابد الأثرية بمصر، وكان فى استقباله بقاعة كبار الزوار، الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، ووفد من منطقة آثار أبوسمبل، وقدموا شرحا تفصيلا لجوارديولا وأفراد أسرته حول تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتاريخ وقصة إنشاء معبدى أبوسمبل "المعبد الكبير للملك رمسيس ومعبد زوجته نفارتارى"، بالإضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.
 
ووصل الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وأفراد أسرته، إلى مصر يوم الجمعة الماضية، فى زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان، فى جولة استغرقت 5 أيام، زار خلالها العديد من المواقع الأثرية متنقلا بواسطة مركب نيلى "دهبية" ليغادر بعدها إلى برشلونة مباشرة باستخدام طائرة خاصة أقلعت من مطار أبوسمبل الدولى.
 
جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية (1)
جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية (1)

 

جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية (2)
جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية (2)

 

جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية (3)
جوارديولا يختم زيارته لمصر بجولة سياحية (3)

 


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