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"جوارديولا" يستكمل جولته السياحية فى أسوان بزيارة "جبل السلسلة"

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:16 م
"جوارديولا" يستكمل جولته السياحية فى أسوان بزيارة "جبل السلسلة" "جوارديولا" يستكمل جولته السياحية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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واصل الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، جولاته السياحية فى مصر، بزيارة المعالم السياحية والأثرية جنوب مصر بالأقصر وأسوان.
 
وزار جوارديولا وأفراد أسرته، اليوم، الثلاثاء، منطقة السلسلة شرق الأثرية بمحافظة أسوان، وكان فى استقبالهم الأثرى مصطفى بدوى، مدير موقع جبل السلسلة الأثرى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتوجيهات الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى على عبد العظيم، مدير آثار أسوان، باستقبال الضيف وحسن الزيارة.
 
وبعد أن استمع مدرب نادى مانشستر سيتى وأسرته، لشرح وافى عن المنطقة الأثرية فى أقصى جنوب، غادر جوارديولا المكان برفقة أسرته ليستكمل برنامجه السياحى بكوم أمبو وأسوان، وذلك عبر رحلة نيلية "دهبية" من الأقصر لأسوان.
 
واستهل بيب جوارديولا، جولاته السياحية فى محافظة أسوان، أمس، الاثنين، برفقة أفراد أسرته الأربعة، قادما من الأقصر عبر رحلة نيلية بمركب "دهبية"، بزيارة منطقة الكاب الأثرية، برفقة أسرته، ضمن جولة للمعالم السياحية والأثرية بمصر.
 
ويشمل برنامج مدرب مانشستر سيتى، فى أسوان، زيارة المعالم الأثرية والسياحية منها منطقة الكاب ومعبد حورس بإدفو ومعبد كوم أمبو ومنطقة جبل السلسلة، ومعبد إدفو والقرى النوبية ومعبد أبوسمبل.

جوارديولا

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