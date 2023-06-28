توزيع الحلوى والبالونات علي الأطفال وتبادل التهاني فرحة عيد الأضحى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ادي أهالي محافظة الشرقية ، صلاة عيد الأضحي المبارك، في 688 ساحة ما بين أرض فضاء وأفنية مدارس وملاعب مراكز الشباب ، بالإضافة إلى المساجد المسجل عليها أئمة والبالغ عددها 5000 مسجد، بالإضافة إلى الساحات الملحقة بالمساجد .

ارتسمت الفرحة علي وجوه المصلين، ووزعت الحلوي والبالونات علي الأطفال، وتبادلت الأسر التهاني فرحة بالعيد.

كانت شكلت مديرية الأوقاف،غرفة عمليات لمتابعة إلتزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة في هذا الشأن، حيث شددت علي اعمال النظافة و التطهير بمحيط كل ساحة و مسجد بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاه العيد، و اخر احتياطي.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد والساحات التي شهدت أداء صلاة العيد وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.