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توافد المواطنين على رأس البر للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:27 ص
توافد المواطنين على رأس البر للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. صور توافد المواطنين على رأس البر
دمياط- معتز الشربينى

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شهد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط إقبالا فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على الخروج إلى الشوارع للاحتفال بمظاهر العيد، وتوافد المواطنين على شوارع رأس البر، عقب أداء صلاة عيد الأضحى.
 
وحرص المئات من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على التوافد إلى مصيف رأس البر، وافترشت الأسر الحدائق العامة والمتنزهات ، وتوجه أخرون الي شاطيء البلاج للاستمتاع بجمال الطبيعة. 
 
كما حرصت الأسر على شراء بالونات العيد للأطفال وكذلك الألعاب المختلفة، يأتي ذلك وسط تواجد أمنى مكثف على مداخل ومخارج المدينة على مدار الساعة.
 
كما كثفت الوحدة المحلية برأس البر علي أعمال تجميل ونظافة الحداىق والمتنزهات وتوفير السلع الضرورية لخدمة رواد المدينة خلال إجازة العيد، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
توافد المواطنين على رأس البر (1)
توافد المواطنين على شاطئ رأس البر

توافد المواطنين على رأس البر (2)
توافد المواطنين على رأس البر

توافد المواطنين على رأس البر (3)
بهجة العيد فى رأس البر
 
 
 
 
 
 
 

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