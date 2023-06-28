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أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الأضحى عبر مكبرات الصوت.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:10 ص
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الأضحى عبر مكبرات الصوت.. صور جانب من الاحتفالات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ارتسمت الفرحة على وجوه أهالى محافظة الشرقية عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، وانتشر الشباب والفتيات والأطفال بأماكن الاحتفالات فى  أرجاء مدن وقرى المحافظة  وتبادلت الأسر التهاني بفرحة بالعيد.

وتجمع الشباب بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية للرقص على الأغانى عبر مكبرات الصوت، وشاركهم الفرحة المارة بالطرق العامة، وساد جو من التناغم والبهجة.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية، استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز 688 ساحة ما بين أرض فضاء وأفنية مدارس وملاعب مراكز الشباب، بالإضافة إلى المساجد المسجل عليها أئمة والبالغ عددها  5000 مسجد بالإضافة إلى الساحات الملحقة بالمساجد، ذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

عدد من الشباب
عدد من الشباب

 

الشباب يمرح (1)
الشباب يمرح (1)

 

الشباب
الشباب

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 


الشباب والرياضة

مركز شباب ابو كبير

صلاة عيد الأضحى

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