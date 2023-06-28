"تموين الإسكندرية" تحرر محاضر للمخابز البلدية المتوقفة فى العيد بدون إذن

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات موسعة ،فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، كما تابعت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية وإشراف جمال عمار وكيل المديرية ، عمل المخابز البلدية والأسواق، طبقا لما تم رصده من خلال المركز الإعلامى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى.

تلقت غرفة العمليات التقارير الواردة من حملات ادارة الرقابة بالمديرية و الإدارات الفرعية المنتزة و شرق و وسط و غرب و الجمرك و العجمى و العامرية و برج العرب و كذلك إدارة التجارة الداخلية ،والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن ,3 محاضر توقف مخابز بادية بدون أذن مسبق من التموين , تحرير محضرين لمخبزين لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية ,3 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة ادوات العجين.

كذلك تم المرور على محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز وتم التأكد من القيام بالعمل دون أى مشاكل تذكر.