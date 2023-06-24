"تموين الإسكندرية" تضبط بطاقات تموينية تم تجميعها بالمخالفة في أحد المخابز

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 54 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وقامت حملة رقابة المديرية برئاسة جمال عمار وكيل المديرية و خالد عوض مفتش رقابة المديرية بالاشتراك مع إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وأحمد سعد مفتش الإدارة بعدة حملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بحيازته 54 بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمى والتربح غير المشروع من أموال الدعم التى تقدمه الدولة للمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.