تحذيرات مهمة من وزارة الصحة السعودية للحجاج.. اعرف التفاصيل

وأوصت بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دومًا.

وأكدت الوزارة أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة؛ فالصحة هي ما سيُعِين الحاج على إتمام نسكه وعبادته.

من جهة أخرى، قدمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من نصائح وإرشادات السلامة لضيوف الرحمن؛ لتجنب الزحام، وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات؛ مشيرة إلى أن الطمأنينة مطلب.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ضيف الرحمن، لتفادي الزحام وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات؛ على الحاج الخروج ضمن برنامج التفويج، وتفادي تعطيل حركة المشاة".