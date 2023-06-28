اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:06 م
أكرم القصاص
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بوتين: بيلاروسيا أكبر شريك تجارى لروسيا فى رابطة الدول المستقلة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:16 م
بوتين: بيلاروسيا أكبر شريك تجارى لروسيا فى رابطة الدول المستقلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وبيلاروسيا، ولاسيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين الشقيقين.

وقال الرئيس الروسي -في كلمة نقلتها قناة (روسيا اليوم) للمشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروسيا المنعقد في مدينة أوفا الروسية اليوم الأربعاء- إن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لمواجهة العقوبات والعمل على زيادة التجارة المتبادلة التي تسمح للبلدين بالحفاظ على مستويات الإنتاج وإعادة توجيهه صادراته.

وأشار إلى أن بيلاروسيا تعد بالنسبة لروسيا أول شريك تجاري في رابطة الدول المستقلة ورابع أكبر شريك في العالم، وقال: "في العام الماضي 2022، زادت التجارة بنسبة 12% وتجاوزت 3 تريليونات روبل، وهذا الاتجاه الإيجابي في التجارة تعزز أيضا في الفترة من يناير إلى أبريل 2023، حيث زادت التجارة بنسبة 11%".

 


بوتين

روسيا

بيلاروسيا

مدينة أوفا



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