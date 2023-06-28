بوتين: بيلاروسيا أكبر شريك تجارى لروسيا فى رابطة الدول المستقلة

وقال الرئيس الروسي -في كلمة نقلتها قناة (روسيا اليوم) للمشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروسيا المنعقد في مدينة أوفا الروسية اليوم الأربعاء- إن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لمواجهة العقوبات والعمل على زيادة التجارة المتبادلة التي تسمح للبلدين بالحفاظ على مستويات الإنتاج وإعادة توجيهه صادراته.

وأشار إلى أن بيلاروسيا تعد بالنسبة لروسيا أول شريك تجاري في رابطة الدول المستقلة ورابع أكبر شريك في العالم، وقال: "في العام الماضي 2022، زادت التجارة بنسبة 12% وتجاوزت 3 تريليونات روبل، وهذا الاتجاه الإيجابي في التجارة تعزز أيضا في الفترة من يناير إلى أبريل 2023، حيث زادت التجارة بنسبة 11%".