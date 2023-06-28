اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقرية تابعة لمركز نجع حمادى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:33 م
انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقرية تابعة لمركز نجع حمادى نهر النيل- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد غرق شاب في نهر النيل بمنطقة المفارق بقرية هو في مركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق أحمد عبدالرحيم، 19 عامًا، في نهر النيل بمنطقة المفارق بقرية هو في مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتم انتشال جثة الشاب ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
 

 

 

 

 

 
 

غرق شاب

قرية هو

امن قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة