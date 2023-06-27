اليوم السابع
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الإنقاذ النهرى يبحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بقنا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:23 م
الإنقاذ النهرى يبحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بقنا الإنقاذ النهرى - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، جهودها لانتشال جثة شاب غرق بنهر النيل بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد غرق شاب في نهر النيل بمنطقة المفارق بقرية هو في مركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق أحمد عبدالرحيم، 19 عامًا، في نهر النيل بمنطقة المفارق بقرية هو في مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وجاري البحث عن جثة الشاب.

 


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امن قنا

محافظة قنا

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