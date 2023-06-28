اليابان تستحدم تقنية "هولوجرام" على الأوراق المالية الجديدة لمنع تزييفها

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التقنيات المتطورة لمنع التزييف تشمل أول استخدام لتقنية "هولوجرام" على النقود في العالم والتي تجعل الصورة الموجودة على العملة تبدو كأنها تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد عند إمالتها، مضيفة أن العلامات المائية على النقود تتميز بأنماط عالية الدقة عبر تغيير سمك الورقة النقدية.

وتابعت الشبكة أنه من المقرر طرح الأوراق النقدية الجديدة للتداول في يوليو من العام المقبل.. وتبرز الأوراق الجديدة صور شيبوساوا إييتشي الذي يلقب بأبو الاقتصاد الياباني الحديث، وصورة تسودا أوميكو وهي أول يابانية تدرس في الخارج، بالإضافة إلى كيتاساتو شيباسابورو عالم البكتيريا الذي طور علاجا لمرض التيتانوس.