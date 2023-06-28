اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:41 م
أكرم القصاص
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اليابان تستحدم تقنية "هولوجرام" على الأوراق المالية الجديدة لمنع تزييفها

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:05 م
اليابان تستحدم تقنية "هولوجرام" على الأوراق المالية الجديدة لمنع تزييفها عملات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، اعتزامها طرح ثلاثة أوراق نقدية من فئات مختلفة مزودة بأحدث تقنيات مكافحة التزييف منها تقنية "هولوجرام".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التقنيات المتطورة لمنع التزييف تشمل أول استخدام لتقنية "هولوجرام" على النقود في العالم والتي تجعل الصورة الموجودة على العملة تبدو كأنها تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد عند إمالتها، مضيفة أن العلامات المائية على النقود تتميز بأنماط عالية الدقة عبر تغيير سمك الورقة النقدية.

وتابعت الشبكة أنه من المقرر طرح الأوراق النقدية الجديدة للتداول في يوليو من العام المقبل.. وتبرز الأوراق الجديدة صور شيبوساوا إييتشي الذي يلقب بأبو الاقتصاد الياباني الحديث، وصورة تسودا أوميكو وهي أول يابانية تدرس في الخارج، بالإضافة إلى كيتاساتو شيباسابورو عالم البكتيريا الذي طور علاجا لمرض التيتانوس.

 


وزارة المالية اليابانية

اليابان

هولوجرام

الأوراق المالية الجديدة



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