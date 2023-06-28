الناتو: الحلف جاهز للدفاع عن نفسه فى مواجهة "موسكو أو مينسك"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، أن التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك"، وذلك بعد استقبال بيلاروس قائد مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين.
وقال ستولتنبرج إثر مأدبة مع قادة 7 دول في لاهاي بهولندا "ما هو واضح تماماً هو أننا وجهنا رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك مفادها أن حلف شمال الأطلسي موجود لحماية كل حليف وكل شبر من أراضيه".
وقامت مجموعة فاجنر العسكرية الجمعة تحت قيادة بريجوجين بتمرد عسكرى قصير الأمد ضد قوات موسكو انتهى بوساطة من العاصمة البيلاروسية مينسك.
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