الناتو: الحلف جاهز للدفاع عن نفسه فى مواجهة "موسكو أو مينسك"

وقال ستولتنبرج إثر مأدبة مع قادة 7 دول في لاهاي بهولندا "ما هو واضح تماماً هو أننا وجهنا رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك مفادها أن حلف شمال الأطلسي موجود لحماية كل حليف وكل شبر من أراضيه".