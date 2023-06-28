القاهرة 6:21 والجيزة 6:22.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمدن والمحافظات

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 ، وذلك اليوم الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م العاشر من ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.
وينشر "اليوم السابع" مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى:
القاهرة 6:21
الجيزة 6:22
الإسكندرية 6:24
بورسعيد 6:14
السويس 6:16
العريش 6:08
الطور 6:16
سانت كاترين 6:14
طابا 6:08
شرم الشيخ 6:14
دمنهور 6:22
طنطا 6:20
المنصورة 6:18
الزقازيق 6:19
بنها 6:21
شبين الكوم 6:21
كفر الشيخ 6:20
الفيوم 6:25
بنى سويف 6:24
المنيا 6:28
أسيوط 6:28
سوهاج 6:28
قنا 6:24
أسوان 6:28
أبو سمبل 6:37
مرسى مطروح 6:34
الغردقة 6:18
الخارجة 6:36
الإسماعيلية 6:16
دمياط 6:16
السلوم 6:42
نويبع 6:10
حلايب 6:17
شلاتين 6:19
وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.
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