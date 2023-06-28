الطفل الملياردير.. أغنى 6 أطفال فى العالم.. ابنة مالك فيس بوك فى القائمة

كتبت: نهال أبو السعود

أيلون ماسك ، جيف بيزوس، بيل جيتس ومايكل بلومبرج.. أسماء اعتلوا قائمة الأغنى عالميا، ربما تبادلوا الترتيب في قمة هرم الأثرياء، ما بين صعود وهبوط، إلا أن تواجدهم في تلك القوائم شبه دائم.. ولكن ماذا عن أغنى أطفال العالم، أولئك الذين لم تتعد أعمارهم سن المراهقة والشباب، ويمتلكون ثروات فلكية.

في تقرير نشره موقع ياهو نيوز العالمي، سلط الضوء على قائمة الأثرياء الصغار.. وهم على النحو التالي:

الأميرة شارلوت

تعد الأميرة شارلوت أغنى طفلة في العالم، حيث تقدر ثروتها بـ 5 مليارات دولار، ولدت الأميرة شارلوت عام 2015، وهي الرابعة في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد أخيها الأمير جورج ووالدها الأمير ويليام وعمها الأمير هاري.

تعتبر الأميرة شارلوت أغنى الأطفال في العالم متفوقة على شقيقها الأكبر بمجموع ثروة يصل إلى 5 مليارات دولار أميركي، ويرجع السبب إلى العديد من المجوهرات التي ورثتها من العائلة الملكية البريطانية.

وفقا للتشريع البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2015، سيكون للورثة الذكور والإناث من العائلة المالكة حقوق متساوية في العرش البريطاني وبموجبه، تظل شارلوت رابعة في خط الخلافة على الرغم من ولادة الأخ الأصغر، الأمير لويس.

الأمير جورج ألكسندر لويس

الأمير جورج البالغ من العمر تسع سنوات هو الابن الأكبر للأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون، والثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني، ومثل أخته، شارلوت، يتم تحديد صافي ثروته من خلال قيمته في اقتصاد بلاده وقدرته على زيادة المبيعات بالمليارات.

اعتبارًا من عام 2023 ، وصلت ثروة الأمير جورج المعروف بامير كامبريدج تبلغ 3 مليارات دولار.

الأمير لويس آرثر تشارلز

ولد الأخ الثالث للاميرة شارلوت والأمير جورج في 23 أبريل 2018 ويبلغ من العمر 5 سنوات، وتبلغ ثروة الأمير الصغير آخر أبناء الأمير وليام 195 مليون دولار

ماكسيما "ماكس" تشان زوكربيرج

ولدت ماكسيما تشان زوكربيرج في 1 ديسمبر 2015 ، وهي ابنة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج والدكتورة بريسيلا تشان، وعلى الرغم من احتفال زوكربيرج بميلاد ماكسيما من خلال التبرع بـ 99% من أسهمه على Facebook، أو 45 مليار دولار، لمؤسسته الخيرية ، فإن مبادرة Chan Zuckerberg، ستترك ماكسيما بحد أدنى من الميراث قدره 185.73 مليون دولار.

بلو آيفي كارتر

بلو آيفي كارتر 11 عاما، هي الابنة الكبرى للمغنية بيونسيه ومغني الراب جاي زي. إلى جانب أصولها واستثماراتها وميراثها، الذي يشكل الجزء الأكبر من صافي ثروتها، تمتلك أرصدة في الإنتاج وكتابة الأغاني باسمها وتقدر ثروتها بـ 720 مليون دولار.

رايان كاجي

بدأ رايان كاجي البالغ من العمر 11 عامًا طريقه إلى النجومية على YouTube ولديها 34.8 مليون مشترك. تقدر القيمة الصافية لثروته بـ 100 مليون دولار. وتقوم العائلة أيضًا بتسويق أكثر من 100 عنصر تم إنتاجه ذاتيا ولديها صفقة مسلسل وبرنامج تلفزيوني.