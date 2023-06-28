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الصحة السعودية: تعاملنا مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حرارى بين الحجاج حتى الآن

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:35 م
الصحة السعودية: تعاملنا مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حرارى بين الحجاج حتى الآن الحجاج
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الصحة السعودية، إنها تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، حذرت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بعد التحلل من ملابس الإحرام؛ من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طولية؛ لأن ذلك يسبب لهم الإجهاد البدنى.

 

وأوصت بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دومًا.

 

وأكدت الوزارة أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة؛ فالصحة هي ما سيُعِين الحاج على إتمام نسكه وعبادته.


الحجاج

السعوديه

الحج

القاهره الاخباريه

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