اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصل مسجد القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:27 ص
الرئيس السيسى يصل مسجد القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى الرئيس السيسي يصل مسجد القوات الجوية
إبراهيم حسان

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد القوات الجوية، وذلك استعدادًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2023.
 
وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بعيد الأضحى، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 
يشار إلى أن وزارة الأوقاف، أكدت أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع، وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما، فمن تعذر عليه ذلك لمرض أو غيره كان له أن يصلي العيد حيث كان في منزله أو محل عمله إذا اقتضت ظروف عمله البقاء فيه كبعض الأطباء الذين يتحتم بقاؤهم بمستشفياتهم للقيام على شئون المرضى، وكذلك المكلفون بحفظ الأمن وقت صلاة العيد ومن شابهت ظروفهم ذلك، لهم أن يصلوا العيد حيث كانوا، وأن يصلوا العيد في الوقت الموسع لصلاته من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة حتى وقت الزوال قبيل أذان الظهر.
 
وتصلى ركعتين جهرًا كصلاة الصبح لا تختلف عنها في كيفيتها سوى أن يكبر المصلي سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في مفتتح الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود للقيام للركعة الثانية.
 
 
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السيسي صلاة العيد (1)
 

 

 

السيسي صلاة العيد (2)
 

 

 

السيسي صلاة العيد (3)
 

 

 

السيسي صلاة العيد (4)
 

 

 


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صلاة العيد الاضحى

العيد الاضحى

صلاة العيد 2023

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