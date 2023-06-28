الداخلية ترسم البسمة على وجوه المواطنين فى العيد بالهدايا

كتب محمود عبد الراضي

حرص ضابط وضابطات الشرطة المتواجدين في الشوارع والميادين العامة بالقاهرة والمحافظات، على تقديم الهدايا "الورود والشيكولاته" للمواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، لرسم البسمة على وجوههم خلال أيام العيد.

وتأتي هذه التحركات الإنسانية في إطار حرص الداخلية على دعم ملف الامن الإنساني والاهتمام بالمواطن، والتأكيد على أن "الشرطة في خدمة الشعب" ليس شعارا يتردد وإنما واقع يتجسد على الأرض.

وتشمل بنود خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.