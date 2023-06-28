اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:43 م
الإفراج عن 2374 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى.. صور العفو عن النزلاء
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد قطاع الحماية المجتمعية اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
b3432aa4-c4df-468d-947f-df07b36dfc1e
   
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
 
d35b537d-000e-495c-b75b-0332680961c8
 
14be7835-4120-4142-aab2-515d1aed3b70
 
10822303-c5ff-496d-8d53-f175ff9c7bf2
 
 

عفو

عفو رئاسي

الداخلية

سجون

الافراج عن مساجين

عيد الاضحى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة