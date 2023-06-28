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الأرصاد: طقس أول أيام العيد حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس أول أيام العيد حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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