الأبنية التعليمية بالقليوبية: إنشاء 325 مدرسة خلال 9 سنوات وجار العمل بـ33

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى فرج مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية ، إن إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها منذ عام 2014 – 2022، 325 مشروع تطوير وإنشاء 325 مدرسة، بتكلفة إجمالى مليار و700 مليون، موضحا أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات الجارى تنفيذها إنشاء وتطوير 33 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 180 مليون جنيه.

وأضاف مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية، أنه جارى العمل فى تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة على أرض محافظة القليوبية، بالمناطق التى تعانى كثافات مرتفعة للطلاب بالفصول، لتخفيض كثافة الطلاب بهذه المناطق وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى وجودة التعليم للأجيال الجديدة.

وتابع مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية، أن قطاع التعليم يشهد أعمال تطوير وإنشاء العديد من المدارس خلال الفترة الماضية، تماشيا مع خطة الدولة لإعادة تطوير وتأهيل المدارس بما يتناسب مع منظومة التعليم الجديدة، وهذا ما تستهدفه القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم خدمة تعليمية تليق بالطالب المصرى.