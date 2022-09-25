أبرزها منع تركيب مراوح بالفصول.. تعرف على استعدادات تعليم القليوبية للعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور المهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية وبحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ونبهت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على مديري الإدارات بمنع تركيب مراوح كهربائية داخل الفصول الدراسية، كما أكدت على عوامل الأمن والسلامة من طفايات الحريق وجرادل الرمل ومصادر الكهرباء وتغطيتها جيدا للحفاظ على الطلاب والطالبات.

وناقشت مدير تعليم القليوبية، مديري الإدارات للانتهاء من جميع التجهيزات داخل المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وتذليل كافة المعوقات وحلها بطريقة سريعة حسب الإمكانات المتاحة.

وشددت، على ضرورة عمل لجان متابعة لتقديم تقارير واقعية وعلى الطبيعة لاستعداد المدارس لبدء العام الدراسي من حيث (المبنى - العاملين - السجلات - الالتزام والانضباط - الكتب المدرسية)، مع تشكيل كل اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومي والأسبوعي والتأكد من عدم وجود خلل أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف، ويحظر تماما التدخين داخل المنشآت التعليمية.

وأضافت، أنه تم التأكيد على مديري المدارس بتجديد العلم الجمهوري ورفعه أعلى المدرسة، والاهتمام بالإذاعة المدرسية كل صباح والتأكيد على ترديد السلام الجمهوري والنشيد الوطني في طابور المدرسة.



المشاركين بالاجتماع



جانب من الاجتماع