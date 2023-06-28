الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز شباب القنطرة غرب بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أدى آلاف المصلين من أبناء مركز ومدينة القنطرة غرب صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مركز شباب القنطرة غرب فى الإسماعيلية.

وشهدت ساحة مركز شباب القنطرة غرب توافد الآلاف لأداة صلاة عيد الأضحى المبارك من جميع أهالى ومواطنى القنطرة غرب بالإسماعيلية. وأمّ المصلين فى صلاة العيد الشيخ عامر عبد العال إمام وخطيب المسجد الكبير بالقنطرة غرب.

وشهدت صلاة العيد انتشار عدد كبير من متطوعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قام المتطوعون بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال والمصلين داخل ساحة مركز شباب القنطرة غرب.

وحضر صلاة العيد العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب، من بينهم المحاسب محمد صابر نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وفضيلة الشيخ على جودة مدير ادارة الإرشاد الدينى بادارة اوقاف القنطرة غرب. كما شهدت الصلاة انتشارا أمنيا كبيرا لتأمين المصلين.