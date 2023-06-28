اعرف فوائد شوربة الكوارع فى عيد الأضحى

كتبت نهير عبد النبى

فتة ولحمة وشوربة كوارع هى أشهر أكلات عيد الأضحى، وتعتبر شوربة الكوارع من أشهر الأكلت وأكثرها فائدة، حيث تحتوى شوربة الكوارع على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أن لها دورا كبيرا فى تعزيز صحة العضلات والمفاصل.

وحسب ما ذكره موقع WEBMED تحتوى شوربة الكوارع على "الكالسيوم، المغنيسيوم، والفوسفور، حديد، والفيتامينات أ و ك، أحماض دهنية، السيلينيوم، الزنك، المنجنيز".

ومن فوائد شوربة الكوارع على الصحة

- حماية المفاصل

تحتوى شوربة الكوارع على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المفاصل وحمايتها من الالتهابات والمشاكل.

- تساعد على تحسين وظيفة النوم

قد تساعد الأحماض الأمينية فى مرق العظام أيضًا على تحسين النوم لدى بعض الأشخاص، قد يشعر الأشخاص الذين يتناولون شوربة الكوارع أنهم ينامون بشكل أفضل وأنهم يعانون من إجهاد أقل خلال اليوم التالي.

- تدعم فقدان الوزن

قد يساعد مرق العظام أيضًا على إنقاص الوزن، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين، ما يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم تقييد السعرات الحرارية.

- تساعد فى محاربة هشاشة العظام

تساعد المركبات الموجودة فى مرق العظام فى الحفاظ على المفاصل، وقد تساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، حيث تحتوى على الكولاجين الذى يمكن أن يحسن أعراض مفصل الركبة، مثل الألم والتصلب والوظيفة الجسدية الضعيفة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

- تساعد فى تقليل الالتهاب وشفاء الأمعاء

قد يستفيد الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء أو متلازمة الأمعاء المتسربة من تناول مرق العظام، فقد تكون بعض الأحماض الأمينية الموجودة فى مرق العظام مفيدة أيضًا فى عملية الهضم.