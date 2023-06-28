احتفالات فى شوارع وميادين محافظة الدقهلية عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى.. صور

الدقهلية: شريف الديب

احتفل المئات من أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأجواء عيد الاضحي المبارك، عقب الانتهاء من صلاة العيد على انغام الأغاني الشعبية و بعض الالعاب المقدمة للاطفال والعرائس وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

وقدم بعض الأهالي الهدايا للأطفال بعد حرص الأسر على اصطحاب أطفالهم معهم لصلاة العيد، في الوقت الذي كست فيه البالونات المشهد ، وسط فرحة عارمة من المصلين والأطفال

أدى الآلاف من أهالى الدقهلية صلاة عيد الأضحي المبارك فى ساحات ومساجد المحافظة، والتي شهدت إقبال وزحام شديد لأداء الصلاة، حيث امتلئت الساحات والمساجد علي مستوي المحافظة، وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، أدي صلاة العيد داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، وعدد من التنفيذين.

وقد أعلن مختار عن أنه فى إطار استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الاضخي المبارك، فإن مديرية أوقاف الدقهليه قامت بتخصيص 7 آلاف ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أنه أعلن صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن تخصيص مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز عدد كبير من المساجد والساحات الشعبية استعدادا لصلاة عيد الأضحى بهم.