إيه اليوم الحلوة ده.. أهالى بنى سويف يحتفلون بالعيد على أصوات الأغانى

بنى سويف هانى فتحى

شهد ميزان المديرية بمدينة بنى سويف تواجدا كثيفا من أهالى المدينة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى أكبر ميادين المحافظة.

واحتفل الأهالى بعيد الأضحى المبارك على أصوات الأغانى فى الميدان عبر مكبرات الصوت وشاشات العرض.

وشهد الميدان توزيع البالونات والإعلام المصرية، بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية التى نظمتها مجموعة من الشباب يرتدون ملابس بعض الشخصيات الكرتونية.

فيما حرص الأهالى على التقاط الصور التذكارية وسط أجواء الاحتفالات التى شهدها ميدان المديرية بمدينة بنى سويف.

من جانبه قدم محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم التهنئة لكل أبناء وأهالي وقيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالى فى جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، وأن يحفظ وطننا الغالى من كل مكروه، لنستكمل مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.